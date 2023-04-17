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مقتل قيادي في "داعش"​​​​​​​ بسوريا

مقتل قيادي في
الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا بأنه قُتل 3 أشخاص بمنطقة شمال غربي سوريا.

العالم-سوريا

واوضح الزميل حسام زيدان أن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية جو بوتشينو، قال: من المرجّح أن يكون أحد القتلى هو من قادة تنظيم “داعش”.

ونقلت شبكة “abc news” الأمريكية عن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية جو بوتشينو، تأكيده أنه لم تقع إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين في أثناء العملية.

وأفاد بأن “الغارة أسفرت عن مقتل محتمل لقائد كبير في داعش ومخطط عملياتي مسؤول عن التخطيط لهجمات إرهابية في الشرق الأوسط وأوروبا”.

وأفادت مصادر اعلامية بأن 6 طائرات مروحية نفذت عملية إنزال جوي بقرية السويدة التابعة لناحية جرابلس الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائلها بالكامل شمالي حلب، مشيرة إلى أن الأشخاص الثلاثة الذي قُتلوا بإطلاق النار مباشرةً عليهم، تابعين لفصيل “صقور الشمال” المدعوم تركياً.

وأضافت المصادر أنه من المرجح أن تكون عملية الإنزل تستهدف أحد القياديين في تنظيم “داعش” ممن انضموا للفصائل التركمانية التابعة للجيش التركي، منوّهة بأنه اعتقل في أثناء العملية شخصاين من أحد المنازل في السويدة، لتنسحب الطائرات فيما بعد باتجاه قواعدها شرقي سوريا.

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