لماذا لا تؤخذ تهديدات "إسرائيل" بمهاجمة إيران على محمل الجد؟

العالم - الخبر وإعرابه

الخبر: كشف الخبير العسكري الإسرائيلي، رون بن يشاي، عن وثيقة أمريكية سرية جاء فيها أن جيش الاحتلال أجرى تدريبا في شهر شباط / فبراير الفائت لشن هجوم جوي ضد إيران بهدف تدمير برنامجها النووي.

إعرابه:

-لا حاجة لوضع خبر قيام الكيان الاسرائيلي بمناورة لشن عدوان على منشات نووية في ايران، في خانة "السرية"، فاخبار المناورات التي يجريها الكيان الاسرائيلي بمفرده او مع امريكا، بين فترة واخرى، والتي تحاكي شن هجوم على ايران، تتناقلها وسائل الاعلام وبادق تفاصيلها.

-وصل الامر بأمريكا والكيان الاسرائيلي حدا انهما اجريا في اقل من عامين ثلاث مناورات وصفت بأنها "الأهم" لاختبار الجاهزية وتعزيز التنسيق بينهما، في إطار "الاستعدادات" لهجوم محتمل ضد منشآت إيرانية، شاركت فيها عشرات الطائرات والاف الجنود، وحاملة طائرات وبوارج حربية و..

-من الواضح ان "تسريب" هذه الوثيقة "السرية" التي تتحدث عن قيام جيش الاحتلال بتدريبات في شهر شباط / فبراير الفائت لشن هجوم جوي ضد إيران، هدفه اضفاء بعض "المصداقية" على تهديدات "اسرائيل"، وتضخيمها، بعد ان فقدت كل تهديدات زعماء هذا الكيان لايران، صدقيتها وباتت توصف بالثرثرة، وتحولت الى مادة للتندر حتى من قبل الاعلام والصحافة في هذا الكيان.

-عندما يقول رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق ايهود اولمرت ان نتنياهو يكذب ويخدع الاسرائيليين بقدرة كيانه على مهاجمة ايران. وعندما يكتب الجنرال الاحتياط في جيش الاحتلال يتسحاق بريك في صحيفة "معاريف" حول المواجهة الاخيرة بين الكيان والمقاومة، ويقول:" ان إسرائيل وجدت نفسها أمام معضلة صعبة تتمثل بكيفية الرد على إطلاق الصواريخ من لبنان ومن غزة وسورية في عيد الفصح.. وهذه الصواريخ كانت بمثابة تجربة للأدوات مقارنة بالحرب المتعددة الجبهات المقبلة.. حيث ستتعرض الجبهة الداخلية لـ 3500 صاروخ وقذيفة ومسيرة يوميا، ستُدمر مئات المواقع وتوقع خسائر كبيرة ودمارا مخيفا.. ولن تنفع منظومة القبة الحديدية في مواجهتها". وعندما يقول يتسحاق بريك: ان"أي رد حاد غير متوازن من جانب إسرائيل كان يمكن أن يؤدي إلى نشوب حرب إقليمية شاملة، بينما الجيش الإسرائيلي والجبهة الداخلية ليسا مستعدين لها"، فإعلم ان كلام هذا الكيان عن مهاجمة ايران، لا يمكن وضعه الا في خانة الثرثرة.