البحرين... إجماع شعبي على رفض التطبيع

العالم - حديث البحرين



هذا هو المشهد الشعبي في البحرين والذي يعكس العلاقة التاريخية بين الشعب البحريني والقضية الفلسطينية، وتظهر صورة التقطت في بلدة السنابس في الأربعينيات من القرن الماضي لمواطنين بحرينيين يعرفون أنفسهم بأنهم أعضاء في الجيش البحريني لتحرير فلسطين ليدل أن من كان إلى جانب فلسطين في بداية نكبتها لن يتركها ابدأ.

فالشعب البحريني الذي طال ما دافع عن فلسطين قضيته المركزية لن يتخلى عن ثوابته الفلسطينية وعن القدس الشريف هي أمانة لدى الشعب كما قال كثر من البحرينيين وهي بالتالي مسؤولية وطنية تاريخية.

وإن إلقاء اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني قد بات مطلبا شعبيا بحرينيا وسياسيا جميعي، وتعبر المسيرات والوقفات الشعبية المتكرر عن ذلك وما مشاركة مئات البحرينيين بمختلف الأطياف والإعمار أخيرا في وقفة البسيتيل في منطقة المجر گة إلا تأكيد من الشعب البحريني بأن العلاقة مع فلسطين تاريخية وقوية.

إلى ذلك استنكر عدد من علماء ومشايخ البحرين الأفعال الوحشية ضد المصلين والمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك داعيا إلى رفض التطبيع التضامن الواسع مع فلسطين وقضيتها.

وفي هذا السياق أصدرت 25 جمعية بحرينية تمثل اتجاهات سياسية وأهلية مختلة بيانا مشتركا طالبت فيه النظام في البحرين بإلغاء أشكال التطبيع كافة مع الكيان الصهيوني احترام لإرادة الشعب البحريني ومشيرة إلى أن هذا التطبيع يمثل خروجا على الموقف التاريخي للشعب البحريني الداعم للشعب الفسسطيني ولقضيته العادلة.

من جانبه آية الله الشيخ عيسى قاسم، أكد أن موقف الشعب البحريني من نصرة القضية الفلسطينية لا يستره غيم وضريبة نصرته لهذه القضية مكشوفة وتحت نظر العموم.

بدورها قوى المعارضة البحرينية ثمن في بيان مشتركة المشاركة الشعبية الواسعة في البحرين في إحياء يوم القدس العالمي الذي يصادف آخر جمعة من شهر رمضان المبارك.

وقال أمين عام حركة أحرار البحرين سعيد الشهابي، إن الكيان الصهيوني لا يكتفي باحتلال الأراضي الفلسطينية بل يطمع في احتلال أراض أخرى وتوسيع نفوذه الاستراتيجي.

من جانبه الناشط السياسي البحريني سيد مهدي الموسوي، إن شعب البحرين شعبا حيا و مع القضية الفلسطينية قبل التطبيع مع الكيان الصهيوني وبعد التطبيع.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..