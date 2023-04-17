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وصول 104من المختطفين والمعتقلين بسجون السعودية إلى مطار صنعاء

وصول 104من المختطفين والمعتقلين بسجون السعودية إلى مطار صنعاء
الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

وصل إلى مطار صنعاء الدولي، اليوم الاثنين، طائرتان للصليب الأحمر الدولي على متنها 104 مختطفين ومعتقلين يمنيين من سجون السعودية.

العالم- اليمن

وأفادت قناة المسيرة وصول 104 مختطفين ومعتقلين يمنيين إلى مطار صنعاء ممن كانوا في السجون السعودية عبر طائرتين للصليب الأحمر.

وأوضح وزير حقوق الإنسان علي الديلمي للمسيرة، أن الذين حرروا اليوم هم مجموعة من اليمنيين تم اختطافهم واعتقالهم من أعمالهم وأماكن إقامتهم في السعودية والمناطق الحدودية أو صيادين في البحر.

وأشار الديلمي إلى أن المختطفون اليمنيون في السعودية وجهت لهم تهم باطلة سجنوا على إثرها لسنين تصل في أكثرها لـ14 عاما.

وقال مختطفون محررون، فور وصولهم، لمراسلنا: إن النظام السعودي مارس أشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم.

وأكدوا أن هناك مختطفون يمنيون لقوا حتفهم جراء التعذيب في السجون السعودية والعشرات ما بين جرحى وفاقدي الوعي وحالات نفسية.

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وصول 104من المختطفين والمعتقلين بسجون السعودية إلى مطار صنعاء

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