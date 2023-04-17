قادة جيش الإحتلال يفضحون نتنياهو.. جبان يختفي أثناء الحروب

العالم – كشكول

الجنرال دان حالوتس، رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق، كشف، كما نقلت عنه القناة "الـ 12 الاسرائيلية"، مساء السبت الماضي، عن إن نتنياهو، هرب من المشاركة في حرب لبنان الأولى (غزو لبنان عام 1982)، حيث اختفى بعد المهمة التي كُلف بها.

اللافت ان المفاجأة التي فجرها حالوتس عن جُبن وخوف نتنياهو، كان قد كشف عنها ايضا القائد السابق لفرقة الاحتياط في كوماندوز النخبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال شلومي ريزمان، الذي اتهم نتنياهو، بالتهرب من تنفيذ أوامر عسكرية.

ففي تصريحات للقناة "السابعة الاسرائيلية"، مساء الثلاثاء الماضي، قال ريزمان، "ان نتنياهو تهرب من تنفيذ أمر عسكري أثناء تجنيده خلال سنوات الحرب اللبنانية الأولى، في العام 1982".

واضاف ريزمان:"أن أحد الضباط كلف بنيامين نتنياهو أثناء حرب لبنان الأولى بمهمة في إطار خدمته بالاحتياط في الوحدة العسكرية، فتهرب منها واختفى".

ما تم الكشف عنه من قبل بعض قادة جيش الاحتلال، عن هروب نتنياهو من الحرب، جاء تعليقا على كلامه، حينما قال "أن تهديد عناصر الاحتياط في الجيش بتجميد قوات تطوعهم احتجاجا على خطة التعديل القضائي هو رفض للخدمة العسكرية". فهذا الوصف ينطبق بحذافيره على نتنياهو الجبان والهارب من مواجهة رجال لبنان، لذلك إستحق وبكل جدارة حسب قول الشاعر: وفي الهيجاء ما جربت نفسي .. ولكن في الهزيمة كالغزال".