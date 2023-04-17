الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣
٠٤:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

قادة جيش الإحتلال يفضحون نتنياهو.. جبان يختفي أثناء الحروب

قادة جيش الإحتلال يفضحون نتنياهو.. جبان يختفي أثناء الحروب
الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

ليس هناك من بين رؤوساء وزراء الكيان الاسرائيلي اكثر قرعا لطبول الحرب، واطلاق التهديدات ضد ايران وسوريا وحزب الله وحماس والجهاد الاسلامي وفصائل المقاومة في المنطقة، مثل بنيامين نتنياهو، الذي لا يخلو تصريح له من تهديد ضد هذه الدولة والفصائل، ولكن ما كشف عنه رئيس أركان سابق في الكيان الاسرائيلي، فضح نتنياهو، بعد ان اثبت انه اجبن رئيس وزراء عرفته "إسرائيل".

العالم كشكول

الجنرال دان حالوتس، رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق، كشف، كما نقلت عنه القناة "الـ 12 الاسرائيلية"، مساء السبت الماضي، عن إن نتنياهو، هرب من المشاركة في حرب لبنان الأولى (غزو لبنان عام 1982)، حيث اختفى بعد المهمة التي كُلف بها.

اللافت ان المفاجأة التي فجرها حالوتس عن جُبن وخوف نتنياهو، كان قد كشف عنها ايضا القائد السابق لفرقة الاحتياط في كوماندوز النخبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال شلومي ريزمان، الذي اتهم نتنياهو، بالتهرب من تنفيذ أوامر عسكرية.

ففي تصريحات للقناة "السابعة الاسرائيلية"، مساء الثلاثاء الماضي، قال ريزمان، "ان نتنياهو تهرب من تنفيذ أمر عسكري أثناء تجنيده خلال سنوات الحرب اللبنانية الأولى، في العام 1982".

واضاف ريزمان:"أن أحد الضباط كلف بنيامين نتنياهو أثناء حرب لبنان الأولى بمهمة في إطار خدمته بالاحتياط في الوحدة العسكرية، فتهرب منها واختفى".

ما تم الكشف عنه من قبل بعض قادة جيش الاحتلال، عن هروب نتنياهو من الحرب، جاء تعليقا على كلامه، حينما قال "أن تهديد عناصر الاحتياط في الجيش بتجميد قوات تطوعهم احتجاجا على خطة التعديل القضائي هو رفض للخدمة العسكرية". فهذا الوصف ينطبق بحذافيره على نتنياهو الجبان والهارب من مواجهة رجال لبنان، لذلك إستحق وبكل جدارة حسب قول الشاعر: وفي الهيجاء ما جربت نفسي .. ولكن في الهزيمة كالغزال".

روابط ذات صلة

مظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ15

نتنياهو يدمر الاقتصاد ويعرض مستقبل الكيان للخطر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البرهان: حميدتي يقود محاولة انقلاب وستتم محاكمته

قادة جيش الإحتلال يفضحون نتنياهو.. جبان يختفي أثناء الحروب

اللواء سلامي: الجيش والحرس يصونان الثورة ويدخلان اليأس بنفوس الأعداء

شاهد مخدرات بنحو نصف مليار يورو تطفو على سواحل صقلية في إيطاليا

رمضان في سوريا .. حصار اقتصادي وغلاء اسعار

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 17-04-2023