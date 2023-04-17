بيربوك تتهم الصين بمحاولة تغيير القواعد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

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ونقلت صحيفة Welt، عن بيربوك، قولها خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في اليابان: "يواجه العديد من شركائنا في آسيا والمحيط الهادئ، رغبة الصين المتزايدة بتغيير القواعد العامة في المنطقة، واستبدالها بقواعدها الخاصة، وتؤكد بكين طموحها بالقول إن المنطقة تفتقر للقواعد، بالرغم من مصادقتهم على المعاهدات التي أبرمت في المنطقة".

وكتأكيد على كلامها، استشهدت بيربوك، "باستهداف زورق دورية فلبيني بأشعة الليزر في فبراير الماضي، وإنشاء الصين لمجموعة جزر اصطناعية في المنطقة".

وأضافت، "يجب على شركائنا الاعتماد علينا، وهذا ينطبق بشكل خاص على منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي واحدة من أهم المناطق التي سيتم فيها تحديد الخطوط المستقبلية العريضة للنظام الدولي في القرن الحادي والعشرين".