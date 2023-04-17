الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣
٠٥:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 17-04-2023

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 17-04-2023

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 17-04-2023

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو... الاحتلال يصيب فتاة قرب بيت لحم بزعم تنفيذ عملية طعن

شاهد.. دلالات الهجوم السيبراني على مؤسسات الاحتلال

الآلاف يتوافدون إلى الأقصى لإحياء ليلة الـ27 من رمضان

حماس: المسجد الأقصى بوصلة الأمة ومحور الصراع مع العدو

المقداد یصل إلى تونس قادماً من الجزائر في زيارة رسمية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 17-04-2023