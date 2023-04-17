العالم _ الأردن

أفاد مركز طقس العرب الإقليمي، بأنه يُتوقع استمرار تأثر الأردن الثلاثاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي تترافق بفرص هطول أمطار رعدية في بعض المناطق تتركز في المناطق الشرقية



وقال إن الأردن يتأثر الثلاثاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة عن تعمق لمُنخفض البحر الأحمر، إذ تتكاثر السُحب على ارتفاعات مختلفة ساعات ما بعد الظهر و المساء وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات رعدية من الأمطار على مناطق متفرقة من المملكة لكنها تتركز في مناطق البادية، و تكون الأمطار غزيرة أحياناً



وبحسب طقس العرب، فإنه يُتوقع أن تترافق السُحب الرعدية بما يُسمى بالرياح الهابطة النشطة و التي تُصحب بهبات قوية أحياناً مما قد يؤدي إلى نشوء موجات غبارية مؤقتة



وتوقع أن تبقى درجات الحرارة أدفأ من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 5-7 درجات مئوية، ويكون الطقس دافئاً في أغلب المناطق يميل للحرارة فترتي الظهيرة والعصر، بينما يكون حاراً نسبياً في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، و يُحتمل تصاعد نسب الغُبار في بعض الأوقات في أجزاء من المدن الرئيسية بالمملكة خاصة فترتي العصر والمساء.