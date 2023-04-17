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نتنياهو يعقد اجتماعا مع ليندسي غراهام بشأن السعودية

نتنياهو يعقد اجتماعا مع ليندسي غراهام بشأن السعودية
الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن تل أبيب تريد "تطبيع العلاقات وإقامة السلام مع السعودية"، معتبرا أن ذلك سيكون "خطوة عملاقة نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي".

العالم-الاحتلال

وخلال اجتماع في مكتبه، قال بنيامين نتنياهو للسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام إن "إسرائيل تريد تطبيع العلاقات وإقامة السلام مع السعودية".

وزعم: "نحن نرى التطبيع خطوة عملاقة نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، ويمكن أن يكون لهذه الاتفاقية نتائج عظيمة ونتائج تاريخية لكل من إسرائيل و السعودية والمنطقة والعالم..من الواضح أننا نرحب بالمشاركة الأمريكية من قبل الرئيس بايدن ، بدعم الجانبين في الكونغرس".

من جانبه، أوضح ليندسي غراهام لنتنياهو قائلا إنه يريد "تحسين العلاقات بين الطرفين"، في إشارة إلى السعودية.

وأكمل: "ونحن بحاجة إلى القيام بذلك بطريقة تبعث على الاطمئنان لأصدقائنا الإسرائيليين..أريد مساعدة الرئيس بايدن، وأخبرت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن أفضل وقت لتحسين علاقتنا هو الآن، وأن الرئيس بايدن مهتم جدا بتطبيع العلاقات مع السعودية".

واستطرد: "أعتقد أن الحزب الجمهوري ككل سيكون سعيدا للعمل مع الرئيس بايدن لتحريك العلاقات الأمريكية السعودية، سوف يتطلب الأمر الكثير من الجهد، لكن الأمر يستحق المحاولة ".

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نتنياهو يعقد اجتماعا مع ليندسي غراهام بشأن السعودية

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