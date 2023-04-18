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الرئيس المصري: قواتنا المسلحة بالسودان في أمان وتأكدنا من ذلك

الرئيس المصري: قواتنا المسلحة بالسودان في أمان وتأكدنا من ذلك
الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القوات المصرية المتواجدة في السودان "قوة رمزية" بغرض تنفيذ تدريب مع الأشقاء هناك، وليس لدعم طرف على حساب طرف آخر.

العالم- مصر

وخلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس الاثنين، أوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية على تواصل مع الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، بهدف التأكيد على أمن وسلامة العناصر المصرية في السودان، مشددا على أن القوات كانت متواجدة ضمن بروتوكول للتدريب المشترك، وليس لتأليب أو دعم طرف على حساب طرف آخر.

ولفت السيسي إلى تصريحات قائد قوة الدعم السريع بأن القوات المصرية في أمن وسلام وتحت مسؤوليته الشخصية، وهو أمر تأكدت منه السلطات المصرية في الاتصالات، متابعا: "نتمنى استعادة القوات في أسرع وقت ممكن".

هذا وأكد السيسي أن الدولة المصرية تشجع على حقن دماء السودانيين ووقف إطلاق النار والتفاوض للحث على استقرار السودان والسودانيين.

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