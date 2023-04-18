الحلبوسي يدعو لاستضافة وزراء ومسؤولين والبنك المركزي

العالم - العراق

وحسب "وكالة الانباء العراقية (واع)"، ذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان، أن "رئيس مجلس النواب دعا إلى استضافة الوزراء والمسؤولين والبنك المركزي بالتنسيق مع اللجان الساندة والاخذ بعين الاعتبار ملاحظات النواب على الموازنة".

وكان برلمان العراق قد أنهى مساء أمس الاثنين قراءته الثانية لمشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات، ورفع جلسته حتى اشعار آخر.

وقال المجلس في بيان، إن "مجلس النواب ينهي (القراءة الثانية) قراءة التقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية ل‍جمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025) ويرفع الجلسة".

وقرر مجلس النواب، فجر الاثنين، إبقاء جلسته التي عقدها الأحد، مفتوحة، إذ خصصها لمناقشة وتقرير (القراءة الثانية) لمشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات (2023، 2024، 2025).