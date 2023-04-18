الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣
٠٤:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

اثر انهاء القراءة الثانية لقانون الموازنة..

الحلبوسي يدعو لاستضافة وزراء ومسؤولين والبنك المركزي

الحلبوسي يدعو لاستضافة وزراء ومسؤولين والبنك المركزي
الثلاثاء ١٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس مجلس نواب العراق محمد الحبوسي، إلى استضافة وزراء ومسؤولين عراقيين والبنك المركزي بشأن الموازنة.

العالم - العراق

وحسب "وكالة الانباء العراقية (واع)"، ذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان، أن "رئيس مجلس النواب دعا إلى استضافة الوزراء والمسؤولين والبنك المركزي بالتنسيق مع اللجان الساندة والاخذ بعين الاعتبار ملاحظات النواب على الموازنة".

وكان برلمان العراق قد أنهى مساء أمس الاثنين قراءته الثانية لمشروع قانون الموازنة لثلاث سنوات، ورفع جلسته حتى اشعار آخر.

وقال المجلس في بيان، إن "مجلس النواب ينهي (القراءة الثانية) قراءة التقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية ل‍جمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025) ويرفع الجلسة".

وقرر مجلس النواب، فجر الاثنين، إبقاء جلسته التي عقدها الأحد، مفتوحة، إذ خصصها لمناقشة وتقرير (القراءة الثانية) لمشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات (2023، 2024، 2025).

روابط ذات صلة

البرلمان العراقي يصوت علی تعديل قانون الانتخابات

إعتصامات في محيط المنطقة الخضراء العراقية احتجاجاً على قانون الانتخابات

الادميرال شمخاني يجري مباحثات مع رئيس البرلمان والقضاء العراقيين

رئيس لجنة الامن القومي الإيرانية يلتقي نائب رئيس البرلمان العراقي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تجارة ايران الخارجية بلغت نحو 113 مليار دولار في العام الماضي

إثر مواجهات بعد اقتحامات العدو الصهيوني بالضفة.. إصابة فلسطيني برصاص الإحتلال والعشرات بحالات اختناق في بلدة بيت أمر

الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بالاعتداء على البعثات الأجنبية ونهب الأسواق

ماذا يقول استخدامك لفأرة الكمبيوتر عن مستويات التوتر لديك؟!

هؤلاء ممنوعون من تناول "كعك العيد"

أمضت 500 يوم بكهف تحت الأرض ولم ترد الخروج