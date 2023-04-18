نتنياهو يخطط لتطبيع علاقات الكيان الصهيوني مع السعودية

العالم - الإحتلال

وأوضح نتنياهو، خلال لقاء بالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، "يمكن أن يكون للاتفاق مع السعودية نتائج تاريخية كبيرة بالنسبة لهم ورياض.

من جهته، قال ليندسي غراهام، إنه "أخبر السعودية أنه يريد تحسين العلاقات، ويجب أن يتم ذلك بطريقة تطمئن أصدقائهم في الاراضي المحتلة.

وأضاف: "أخبرت ولي العهد أن أفضل وقت لتحسين العلاقات هو الآن، الرئيس بايدن مهتم جدا بتطبيع العلاقات مع السعودية، وفي المقابل، ستعترف السعودية بالكيان الصهيوني، إلى الحد الذي يمكنهم فيه المساعدة في الترويج لذلك بصفته جمهوريا".

وبدأت "إسرائيل" بتطبيع علاقاتها مع عدد من الدول العربية منذ عام 2020، منها الإمارات والبحرين. لكن الرياض أحجمت عن الاعتراف بها، قائلة إن مثل هذا التحرك يجب أن يرتبط بتحقيق هدف إقامة الدولة الفلسطينية.

وتعرّض نتنياهو لخيبة أمل كبيرة، الشهر الماضي، عندما أدى اتفاق بوساطة الصين إلى عودة العلاقات بين السعودية وإيران، خصم "إسرائيل" الرئيسي في المنطقة.

وأعادت إيران فتح سفارتها في الرياض، يوم الأربعاء الماضي، لأول مرة منذ سبع سنوات.