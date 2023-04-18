شاهد.. السبب الرئيسي لاندلاع القتال في السودان

العالم - خاص بالعالم

واشار صالح إلى أن حميدتي يحاول أن يكون له دور أساسي في تركيبة السلطة، وبعد أن شعر بعدم قدرته للحصول على هذا الدور لجأ للقوة باحتضان خارجي من قوة عربية وأجنبية مما دفعت الأمور للاشتباك بين الجيش وقوات الدعم السريع والضحية هو الشعب السوداني.

وقال أمين عام المؤتمر العام للأحزاب العربية، إن ثنائية الجيش وقوات الدعم السريع الموجودة في القوات المسلحة السودانية هي السبب الرئيسي في عدم الاستقرار في البلاد، معتبرا الجيش بأنه القوة المشروعة في السودان وقوات الدعم السريع "ميلشيات" ولا يمكن أن يكون بين الجيش الرسمي و "الميلشيات" علاقة بأي شكل من الأشكال.

واوضح صالح، أن قوات الدعم السريع تشكلت عام 2013 لتكون احتياطا للسلطة وتقوم بدور معين بمواجهة القوة المعارضة في دارفور وبعد أن أطاحت القوة المدنية بالرئيس عمر البشير حصل نوعا من التفاهم بين الجيش وقوات الدعم السريع، وكان من المقرر بان المدنيون هم من يمسكون زمام أمور البلاد، لكن انقضت قوى الجيش على هذا الإنجاز ووضعت يدها عليه، وسيطر المجلس العسكري بشكل كامل على البلاد بقيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه حميدتي.

واشار أمين عام المؤتمر العام للأحزاب العربية إلى أن السودان أصبح بعين الإعصار منذ أن أكتشف فيه النفط، فضلا عن ثرواته الطبيعية مثل الذهب والمياه، ملفتين إلى أن واشنطن في هذه الاشتباكات تفضل استمرار الصراع لتشكيل مشهد سياسي جديد في السودان من أجل إضعافه خدمة للعدو الصهيوني.

واوضح صالح، أن هناك قوة تريد وصول حميدتي للسلطة لأنه يملك قدرة وقوة وعينية ويستطيع أن يخوض معركة حتى يكون لها نفوذ سياسي في المنطقة عبر المكانة الاستراتيجية للسودان في المنطقة ووضع اليد على ثرواته العديدة.