شوارع السودان تتحول الی مقابر + فيديو

العالم - السودان

يوم اخر من الاشتباكات العنيفة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع؛ شوارع تحولت لمقابر وجثث لا تجد من يدفنها في حرمة الشهر الكريم.

أعمدة الدخان غطت سماء العاصمة الخرطوم، ومعارك شرسة تدور في أحيائها لاسيما في منطقة جبرة وأم درمان وخرطوم بحري، وعلى تخوم القصر الجمهوري ومركز قيادة الجيش ومطار الخرطوم الدولي التي تقول قوات الدعم السريع انها فرضت سيطرتها بالكامل عليه.

الجيش السوداني لديه رواية مختلفة يقول فيها أنه سيطر على الموقف واستولى على قواعد ومقار لقوات الدعم السريع، وانتقل الى مرحلة ملاحقة المتمردين.

المواجهات العنيفة ومعارك الكرّ والفرّ تكررت في أنحاء أخرى من البلاد، لاسيما في ولاية دارفور غرباً ومدينة مروي شمالا التي تضم مطارا مدنيا فرضت قوات الدعم السريع سيطرته عليه.

وفي مسعى لاحتواء الموقف أصدر قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، قراراً بالعفو عمن يضع السلاح من قوات الدعم السريع التي أعلن حلها، إلا أن نداءات البرهان لم تلقى أذان صاغية حتى اللحظة، تاركة باب الصراح مفتوح على جميع الاحتمالات.