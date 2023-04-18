الادميرال سياري: سنعلن عن أخبار جديدة عن قدرة الجيش في المسيرات قريبا

العالم - ايران

وأشار " الادميرال سياري " الذي كان يتحدث على هامش مراسم يوم الجيش التي اقيمت اليوم الثلاثاء الى الجوار من المرقد الطاهر للامام الخميني " طاب ثراه" جنوب العاصمة طهران الى الواجب الملقى على عاتق الجيش بناء على الدستور الايراني، موضحا أن مهمته وحسب هذا الواجب الدفاع عن السيادة الوطنية والحفاظ على استقلال ايران الاسلامية.

وأضاف قائلا: لقد طرأت بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران تغييرات رئيسية في الجيش وخاصة بعد مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988)، اذ أن كل المعدات التي نشاهدها اليوم في هذا الاستعراض هي ايرانية الصنع وتتميز بالتقنية الحديثة والمتطورة.

وشدد مساعد الشؤون في الجيش على أن نسبة الاكتفاء الذاتي لدى جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بلغت اليوم ۹۰% وتزداد هذه النسبة يوما بعد آخر حيث شهدت قوته في المسيرات تطورا كبيرا للغاية.