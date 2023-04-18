شاهد.. الجيش الايراني يكشف عن أخر قدراته العسكرية

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وقال الرئيس رئيسي:"أعداء الثورة الإسلامية، وخاصةً الكيان الاسرائيلي قد تسلموا الرسالة، ومفادها أنّ أدنى اعتداء على ايران سيواجه برد قاس من قبل القوات المسلحة الايرانية، وأنّ اقل تعرض لأمن الجمهورية الاسلامية سينتهي بتدمير حيفا وتل أبيب. على القوات الاجنبية والاميركية مغادرة المنطقة فوراً لأنّ تواجدها يهدد أمن المنطقة، ولن يحقّق الامن لدولها".

مع بدء الموسيقى العسكرية تم الكشف عن القدرات العسكرية الإيرانية بدءأً من مسيّرات مهاجر 6 وآرش 4 و ابابيل 4 مروراً بالنسخة الأحدث لدبابة ذوالفقار و تيام وصولاً الى صاروخ شفق الذي يتمتع بقوة تدميرية عالية بمدى عشرين كيلومتراً، وهو أحد المعدّات التي تم تركيبها على مروحيات كوبرا بالإضافة إلى العديد من المعدّات التي تخدم استراتيجية ايران التسليحية الدفاعية الردعية كما تؤكد طهران.

وقال القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبدالرحيم موسوي:"نشهد نمواً وتحسناً لقوات الجيش في المجال البري والبحري والصاروخي والطائرات المسيّرة والجوية والدفاعية، تم توفير الأسلحة والمعدّات المناسبة للحروب المستقبلية المحتملة لدى الجيش على أساس التقنيات الجديدة والتنبؤات التي تم التوصل إليها".

الرادارات الإيرانية ايضا لم تغب عن هذا العرض فسجّلت حضورها من خلال رادار الشهيد جليلوند و منظومة رادار كاشف 99، قدرات محلية ايرانية اثبتت أنّ لها الكلمة الأولى برفد القوات الإيرانية بالقدرات العسكرية التي تؤكد طهران أنها للحفاظ على أمن المنطقة وأمن بلدانها.

زيادة القوة العسکرية للجيش وتحديث أساليب القتال والاستعداد لمواجهة أي تهديد، جعلت من الجيش الايراني قوة جبارة لأمن المنطقة والبلاد.