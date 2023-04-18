السوداني يوجه بتحديد موعد ومدة عطلة عيد الفطر في العراق

العالم- العراق

وذكر بيان لمكتب السوداني، أن الأخير "وجّه بأن تكون عطلة العيد ابتداءً من يوم الخميس الموافق 20 نيسان ولغاية يوم الاثنين الموافق 24 نيسان".

كما أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية اعتباراً من يوم 20 من شهر نيسان الجاري ولغاية يوم 24 من الشهر ذاته بمناسبة حلول عيد الفطر.

‏وذكرت حكومة الإقليم في بيان، انه "بمناسبة حلول عيد الفطر سيتم تعطيل الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الخميس الموافق 20 نيسان لغاية يوم الإثنين الموافق 24 من نفس الشهر".

‏وأضاف انه "سيتم استئناف الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية يوم الثلاثاء الموافق 25 نيسان الجاري".