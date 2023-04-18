السوداني يؤكد مواقف العراق الثابتة إزاء التحديات الأمنية والاقتصادية إقليميا ودوليا

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وتباحثا في العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها على مختلف الصعد والمجالات".

وأضاف، أنه" جرى خلال الاتصال بحث جهود الحكومة العراقية في مجال الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر التنمية، بالإضافة إلى أداء القوات الأمنية العراقية في ملاحقة فلول الإرهاب، ودور الجانب الأميركي في تقديم المساعدة في مجال المشورة والتدريب العسكري".

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاتصال، بحسب البيان:" مواقف العراق الثابتة إزاء القضايا والتحديات الأمنية والاقتصادية، على المستوى الإقليمي والدولي، وتعضيد جهود التهدئة وتعزيز سياسة الحوار لحل الخلافات".