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الجمهورية الاسلامية تنظم حفل تكريم بعنوان" الصيام الأول"

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

انطلقت فعاليات حفل تكريم المكلفات تحت عنوان "الصيام الأول"في العاصمة طهران والتي تهدف الى غرس المبادئ الاسلامية الاصيلة في نفوسهن وتشجيعهن على الالتزام بها. 

العالم - خاص بالعالم

جهود متضافرة للجمهورية الاسلامية الايرانية لإقامة حفل تكريم للاحتفال بأول صوم للفتيات الذين وصلو الى سن التكليف في العاصمة طهران وبحضور أكثر من ثلاثين ألف مكلفة

تضمن الحفل فقرات متعددة من ضمنها الأناشيد والمسرحيات الصغيرة وغيرها من البرامج التي استطاع العاملون على الحفل رسم البهجة والبسمة على وجوه الفتيات.

الصائمات الجدد يعتبرن من المحظوظات حيث يتم تشجيعهم على الالتزام بالصيام والسير على نهج اهل البيت عليهم السلام من خلال حفلات التكريم والهدايا التي تقدم لهن.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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