وليد الدقة وخضر عدنان يصارعان الموت في زنازين الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

وليد الدقة وخضر عدنان اسيران فلسطينييان يتصدران المشهد الفلسطيني اليوم ، اما الاول فقد امضى اكثر من ثمانية وعشرين عاما في الاسر ويعاني من مرض السرطان، وترفض ادارة السجون تقديم العلاج له او الافراج عنه.

اما الثاني خضر عدنان فقد اعلن الاضراب المفتوح عن الطعام منذ اكثر من73 يوما ومازال مستمرا رفضا للاعتقال الاداري الذي يخلو من اي تهمة او محاكمة او سقفزمني للافراج.

ما يجمع الاثنين اليوم هو وضعهما الصعب ومصارعتهما الموت في زنازين الاحتلال ومقابلة ادارة السجون الاسرائيلية لهمابالتعنت والصلف .

الفصائل الفلسطينية بمن فيهم حركة الجهاد الاسلامي حذرت بان استشهاد عدنان او الدقة سيقود الاوضاع الى الانفجار مشددة على انالمقاومة لن تقف مكتوفة اليدين اتجاه الانتهاكات الاسرائيلية بحق الاسيرين.

ومما يظهر جليا فان دخول الاسيرين الى مرحلة الخطر يجعلالاوضاع في الضفة وغزة تقف على برميل بارود لان قضيتهم تمس كل بيت فلسطيني ولا يستطيع اي فصيل فلسطيني التنصل منها

وبداية وليس انتهاء فان ادارة السجون ومن خلفها الامن العام الاسرائيلي تلعب في النار والتي قد تحرق كل شيء في طرفة عين.

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