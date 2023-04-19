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أوكرانيا تتسلم أول دفعة من أنظمة باتريوت الأمريكية

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

الحرب الاوكرانية تتطور الى مستويات اكبر وكييف التي يبدو وحسب مسؤوليها انها تعد لهجوم مضاد كبير، تسلمت أول أنظمة الدفاع الجوي الأميركية باتريوت ونشرت دبابات فرنسية من نوع آ إم إكس 10 في ساحة المعركة.

العالم - خاص بالعالم

وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف غرد على تويتر ان السماء الأوكرانية أصبحت أكثر أمانا مع وصول أنظمة باتريوت الامريكية إلى أوكرانيا'، طبق وعود وامريكا وألمانيا وهولندا.

لكن واشنطن التي تعهدت سابقا خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لها بتزويد بلاده بنظامها الدفاعي الجوي المتطور، قالت ان هذه المنظومة الدفاعية ربما تحمي الاوكرانيين من الصواريخ الروسية لكنها لن تغير مسار الصراع.

البنتاغون اعلن أن امريكا بدأت بتدريب القوات الأوكرانية في قاعدة فورت ستيل العسكرية على استخدام وصيانة منظومة صواريخ باتريوت.

المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر، كان قد صرح بان واشنطن ستزود كييف بنظام صاروخي واحد أرض جو عقب اكتمال تدريب ما يقرب من 90-100 جندي أوكراني، على كيفية تشغيل وصيانة نظام الصواريخ.

موسكو قللت من اهمية هذا الحدث وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن الجيش سيجد 'وسيلة' للالتفاف على نظام باتريوت.

لكن ما اثار حفيظة موسكو و بدت تحذيراتها جدية اثر تزويد كوريا الجنوبية أوكرانيا بالأسلحة، خطوة يرى فيها الكرملين انها انخراط غير مباشر في النزاع بعدما تركت سيئول المجال مفتوحا أمام خطوة من هذا النوع في حال هجوم واسع النطاق على المدنيين.

وقال يون سوك يول الرئيس الكوري الجنوبي:"اذا واجهنا وضعا لا يمكن للمجتمع الدولي السكوت عنه، مثل هجوم واسع النطاق على المدنيين سيكون من الصعب الاكتفاء بتوفير الدعم الإنساني أو المادي.

الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف هدد الرئيس الكوري الجنوبي بالرد بالمثل من خلال قيام موسكو بتزويد بيونغ يانغ، العدو اللدود لسيول بالأسلحة.

تطورات غير معروفة العواقب لكنها مليئة بمخاطر عسكرية لا تهدد الدول التي تنخرط في الحرب فحسب بل انها تهدد العالم برمته.

التفاصيل في الفيديو المرفق...

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