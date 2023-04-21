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واشنطن تعلن أنها بصدد إرسال عسكريين إلى السودان والمنطقة

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

الى أكثر من400 قتيل وأكثر من3000 جريح ومصاب ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات المتواصلة في السودان لليوم السابع على التوالي رغم الحديث عن هدنة أبرمت وأخرى ستبرم.

العالم - خاص بالعالم

قيادة الدعم السريع قالت إن أحياء العاصمة السودانية الخرطوم استفاقت في أول أيام عيد الفطر على وقع قنابل الطائرات والمدافع الثقيلة في هجوم كاسح من الجيش.

فرد الأخير قائلا إن قيادة القوات المسلحة قامت بعملية تمشيط بري في كامل ولاية الخرطوم معلنا تجاوزه مرحلة الصمود والتحدي إلى ما وصفها بمرحلة التنظيف التدريجي لبؤر وجود من أسماهم الجماعات المتمردة حول العاصمة.

وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت تكثيف اتصالاتها الدبلوماسية مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو بهدف التوصل إلى وقف قصير لإطلاق النار.

وذلك بعد أن أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها بصدد إرسال عسكريين إلى المنطقة تحسبا لاحتمال إجلاء طاقم سفارتها في الخرطوم.

كذلك تلقى البرهان ودقلو اتصالات هاتفية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسي تركيا وجنوب السودان ورئيس وزراء إثيوبيا ومن وزراء خارجية السعودية وقطر من أجل وقف العنف واللجوء إلى الحوار لإنهاء القتال الدائر.

إسبانيا من جانبها أعلنت أن طائراتها العسكرية في وضع الاستعداد وستتصرف بسرعة في أول فرصة وجاهزة لإجلاء حوالي ستين مواطنا إسبانيا ونحو عشرين مدنيا من دول أخرى من العاصمة السودانية.

كذلك أعلنت كوريا الجنوبية واليابان أنهما سترسلان طائرات عسكرية لإجلاء رعاياهما العالقين في السودان.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ذكرت أن تسعة أطفال على الأقل قتلوا في المعارك وأصيب أكثر من خمسين طفلا بجروح.

محذرة من أن الرعاية الأساسية التي كانت تقدم قبل الاشتباكات لنحو خمسين ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد توقفت وأن حياة هؤلاء الأطفال مهددة.

وحذرت منظمات انسانية من أن عددا كبير من العائلات اصبحت عالقة مع كميات قليلة أو معدومة من الماء والطعام والأدوية والكهرباء مؤكدة الاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية في حال ضمان سلامة موظفيها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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