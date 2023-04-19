مراسل العالم: الهدنة في السودان خرقت قبل أن تبدأ + فيديو

العالم - السودان

هدنة لمدة 24 ساعة.. لكن ومنذ بدايتها لم يتوقف إطلاق النار، الذي بدأ متقطعا وما لبث أن ازدادت وتيرته بالأسلحة الثقيلة، ما يشير إلى أن كلا الجنرالين البرهان وحميدتي يسابقون الزمن لحسم المعركة.. معركة الخاسر فيها المواطن السوداني.

واستطلع مراسلنا آراء الشعب السوداني، جيث قال مواطن إن: "الحكومة أعلنت عن هدنة 24 ساعة.. لكن لم تحصل هدنة.. الضرب إلى الآن مستمر، والناس ليست قادرة أن تخرج وتأتي باحتياجاتها، والمستشفيات والصيدليات والأسواق قافلة، ونحن عايشين في هكذا وضع."

وتشير الأنباء إلى سيطرة قوات الدعم السريع على مطار مروي في شمال السودان، حيث انطلاقة الرصاصة الأولى، وكذلك القصر الجمهوري، بينما ينفي الجيش ذلك، مؤكداً سيطرته على كافة مواقع الدعم السريع.

الوضع الأنساني أكثر مأساوية، حيث تتناثر جثث القتلى على الطرقات، إذ لا توجد ممرات آمنة.

وقال مواطن آخر من الخرطوم: "الوضع متأزم شديد، يعني تأتينا قذائف طائشة، والناس ما قادرة أن تصل للمؤن، الناس صائمة وليست هناك مؤن ولاشراب ولا مواد تموينية.. الكهرباء مقطوع."

يبحث المواطنون عن لقمة عيشهم في مخابز خلت من الدقيق يظللها دخان المعارك المستعرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.. وتزداد المعاناة أكثر في انقطاع التام للمياه والكهرباء.

ويقول مواطن آخر: "طرفي النزاع وقعوا على هدنة 24 ساعة ولحد الآن نسمع صوت ضرب النار و دوي المدافع، ونرى انفجارت بعيدة، يأتينا الصوت، والحياة مستحيلة، أحياء كثيرة مقطوع عنها الماء ولم تصلهم الكهرباء، والنزاعات معظمها لم تقف أصلاًوليست متوفرة خدمة النت."

أما المستشفيات فالحال يغني عن السؤال.. في ظل نقص في الكوادر والمعينات الطبية.. إذ خرجت عدد من المستشفيات عن الخدمة تماماً

رغم الهدنة لمدة 24 ساعة إلا أن هنالك أصوات أطلاق نار متقطع مما يعني أنها خرقت قبل أن تبدأ.

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