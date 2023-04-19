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منظمات دولية تدعو لوقف العنف وحماية المدنيين في السودان + فيديو

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

الخرطوم (العالم) 2023.04.19 – فيما تستمر المواجهات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، دعت منظمات أممية ودولية إلى وقف العنف فورا، والحفاظ على أرواح المدنيين.

العالم السودان

رغم الهدنة في السودان إلا أن الاشتباكات العنيفة تتواصل لليوم الخامس على التوالي.. فدوي الانفجارات مازال مسموعا في مناطق مختلفة من الخرطوم، خاصة حول القصر الجمهوري.

أما المسؤولية عن خرق الهدنة فأصبحت كرة التهابات يقذفها كل من الجيش وقوات الدعم السريع في ملعب الآخر.

فالجيش اتهم قوات الدعم السريع بعدم إتاحة الفرصة للهدنة وخرقها في الخرطوم ومروي، كما تحدث عن مؤشرات حول تورط أطراف إقليمية ومحلية في المعارك.

من جانبه وجه متحدث باسم الدعم السريع اتهامات مماثلة لقوات الجيش، متهما إياها بخرق الهدوء في عدة مناطق من الخرطوم.

حرب داخلية راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى من المدنيين، دفعت ممثلة اليونيسيف في السودان إلى دعوة جميع الأطراف لوقف العنف وحماية الأرواح، فيما دانت منظمة الصحة العالمية الهجمات على المنشآت الصحية في السودان، وناشدت جميع الفرقاء بتغليب المصلحة الإنسانية للسودانيين، خاصة مع صعوبة إدخال المساعدات مع اتساع المواجهات.

رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فريد أيوار: "الحقيقة أنه في الوقت الحالي يكاد يكون من المستحيل تقديم أي خدمات إنسانية في الخرطوم وما حولها، هناك نداءات من منظمات مختلفة وأشخاص محاصرين يطالبون بإجلائهم، وخلال الأيام الأربعة الماضية الناس ليس لديهم ماء أو غذاء، والتيار الكهربائي مقطوع عن بعض المناطق تماما."

ومع زيادة التوتر وترويع البعثات الدبلوماسية والعاملين في المنظمات الدولية بحسب بيان وزارة الخارجية السودانية تستعد اليابان لإجلاء مواطنيها، فيما دعى البيت الابيض الأميركيين لعدم السفر إلى السودانن مستبعدا في الوقت ذاته إجلاء الرعايا الأميركيين من هذا البلد.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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