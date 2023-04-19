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القتال العسكري في السودان.. الشعب هو الضحية +فيديو

الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد القيادي في حزب الأمة وقوى التغيير "عبد الجليل الباشا" أن الشعب السوداني الضحية الوحيدة في القتال العسكري الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع.

العالم - خاص بالعالم

رأى الباشا، أن القتال العسكري في السودان ليس فيه مهزوما او منتصرا لان الخاسر هو المواطن السوداني، مشيرا الى أن هناك معاناة انسانية كبيرة جدا في كافة مناحي حياة الشعب السوداني،

وقال أن المواطن يسمع صوت المدافع و الطيران وتبادل اطلاق النار، موكدا يجب على اطراف النزاع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والاستجابة لوقف اطلاق النار الفوري، من أجل ايصال المساعدات الانسانية.

واوضح أن الشعب السوداني في حالة يرثى لها حيث يعاني من انعدام المياه والمواصلات.

وأكد كلا الطرفين لديهم علاقات خارجية، مشدد على أن المجتمع الدولي يجب ان يؤدي دورا كبيرا في هذا الموضوع ويمنع أي تدخل خارجي بالشؤون الداخلية السودانية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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