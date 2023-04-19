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اللواء موسوي: التعاضد بين الجيش وحرس الثورة الاسلامية فقأ أعين الأعداء

اللواء موسوي: التعاضد بين الجيش وحرس الثورة الاسلامية فقأ أعين الأعداء
الأربعاء ١٩ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

اكد القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي بان التعاضد منقطع النظير اليوم بين الجيش وحرس الثورة الاسلامية، قد فقأ اعين الأعداء وحول أملهم إلى يأس.

العالم - ايران

يتبع....

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