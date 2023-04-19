رئيسي: 11 من علماء السنة استشهدوا على يد الارهابيين

العالم- ايران

جاء هذا في رسالة بعثها رئيس الجمهورية الى ملتقى تكريم هؤلاء الشهداء في شهر رمضان المبارك وقال: كردستان تعتبر مهد المدارس الدينية والمساجد العامرة التي يعود تاريخها الى القرون الماضية من عهد «ابن صلاح شهرزوري» الى «مصنف جوري» والشهید شیخ ‌‌الاسلام و۵۱ شهیدا من علماء المذهب الشافعي.

وبدأ رئيس الجمهورية رسالته بهذه الآية الشريفة: »مِنَ المُؤمِنینَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَیهِ فَمِنهُم مَن قَضى نَحبَهُ وَمِنهُم مَن یَنتَظِرُ وَما بَدَّلوا تَبدیلًا« وأكد أن هذه المنطقة التي قدمت الى الامة الاسلامية مفاخر علمية وثقافية، هاهي اليوم تواصل هذا الطريق المقدس بدعم نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية بكل فخر واعتزاز.

وشدد على أن هؤلاء الشهداء الابرار استشهدوا على يد عملاء الاستكبار العالمي في شهر رمضان المبارك، موضحا أن بين العلماء الشهداء العلامة شيخ الاسلام وملا برهان عالي وغيرهما الذين يعتبرون من المصابيح المضيئة في سماء كردستان والقومية الكردية.

ورأى رئيس الجمهورية أن استشهاد هذه الكوكبة رغم انه يعتبر ثلمة حلت بايران وكردستان وخاصة علماء الدين في هذه المحافظة، الا ان استشهادهم كشف عن الوجه البشع للذين ارتكبوا هذه الجريمة بين اهالي محافظة كردستان اكثر من اي وقت مضى.