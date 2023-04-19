قائد سلاح الجو للجيش: على القادة أن يشكروا الله على النجاح في حراسة الحدود

العالم- ايران

وزار قائد القوات الجوية حميد واحدي، بمناسبة ذكرى تأسيس جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإحياء ذكرى الإنجازات الملحمية للقوات البرية للجيش، منزل الشهيد صياد شيرازي وتحدث مع اسرته.

وأشاد واحدي في هذا اللقاء بالشجاعة التي لا مثيل لها والإخلاص النادر للشهيد صياد شيرازي ، الذي قدم مثالا عمليا في السلوك والقيادة العلوية ، وأشار إلى أن الفريق الشهيد الركن صياد شيرازي تلقى تعليمه في مدرسة الإمام الخميني (رضي الله عنه) .

وأضاف ان هذا الشهيد الكريم دافع منذ البداية عن هذه الأرض المقدسة خلال العدوان على هذا البلد، من خلال نكران الذات، والبصيرة، والشجاعة في جميع معاقل الدفاع عن الثورة الإسلامية.

ووصف الشهيد صياد شيرازي بانه كان مثالا واضحا للشرف والغيرة والرجولة والالتزام والعبودية لله والجندي الحقيقي المدافع عن حياض الإسلام والقرآن وإيران الإسلامية وقال ان الشهيد صياد شيرازي في بداية الثورة الإسلامية والهجمة الجبانه لنظام الاستكبار على الثورة، لم يدخر جهدا حتى لم يتردد عن التضحية بروحه وذهب إلى حد الاستشهاد مرات عديدة وخرج فخورًا من هذا الاختبار الإلهي، حيث نال أجره بالشهادة في سبيل الله.