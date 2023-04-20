إرتفاع وتيرة التحريض ضد الفلسطينيين والواقع المتأزم داخل الكيان الاسرائيلي

العالم – غياهب الكيان

وأشار عواضه الى انه في الفترة الأخيرة بدأت عملية التحريض تأخد منحا خطيرا جدا يتعلق بشيطنة الفلسطينيين بداخل فلسطين المحتلة عام 1948، ما يعكس المزاج المتطرف لدى الصهاينة والتعبير عن التناقضات السياسية التي وصلت لحد التراشق والاتهام بين الاطراف الصهيونية، وهذا موضوع يأخذ هذا الشكل من التحريض بهذا الاتجاه اتجاه الفلسطيني من أجل إخفاء حقيقة ما يجري بداخل الكيان من مشاكل بين التعددية الصهيونية على المستوى الاعلامي والسياسي ضمنا، ويتجلى هذا الأمر من خلال التحريض الكمية الكبيرة منه وبث الاخبار ومحاولة ايجاد مشاكل لها علاقة مباشرة بالفلسطيني من خلال الدعوة الى قتله.

نناقش في برنامج "غياهب الكيان"، موضوع الواقع المتأزم داخل الكيان الاسرائيلي والذي يشهد عودة للاحتجاجات في الشوارع رغم استمرار الاتصالات بين الحكومة والمعارضة لحل الأزمة.



وتطرق برنامج"غياهب الكيان" الى ارتفاع وتيرة التحريض على العنف ضد الفلسطينيين في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الصهيونية.

وبحث برنامج"غياهب الكيان ، في العنصرية والتمييز الذي هو ديدن سياسة الصهاينة منذ اغتصاب فلسطين، وما زال حيث أن وتيرة التحريض ضد الفلسطينيين في وسائل الاعلام ومواقع التواصل زادت هذه السنة بشكل ملحوظ.



ويلقي البرنامج الضوء على على الخلاف الكبير في الكيان حول قانون التجنيد الجديد والذي يعفي الحريديم من الخدمة الالزامية.

ويتمحور البرنامج حول موضوع عودة الزخم للاحتجاجات في الشوارع ضد حكومة نتنياهو مع استعادة نغمة حرب الاخوة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...