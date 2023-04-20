الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
٠٣:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

إرتفاع وتيرة التحريض ضد الفلسطينيين والواقع المتأزم داخل الكيان الاسرائيلي

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

أكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة ان ارتفاع وتيرة التحريض الصهيونية ضد الفلسطينيين بوسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الصهيوني يعكس مدى تزايد الميل سياسيا باتجاه اليمين المتطرف بداخل الكيان الاسرائيلي.

العالمغياهب الكيان

وأشار عواضه الى انه في الفترة الأخيرة بدأت عملية التحريض تأخد منحا خطيرا جدا يتعلق بشيطنة الفلسطينيين بداخل فلسطين المحتلة عام 1948، ما يعكس المزاج المتطرف لدى الصهاينة والتعبير عن التناقضات السياسية التي وصلت لحد التراشق والاتهام بين الاطراف الصهيونية، وهذا موضوع يأخذ هذا الشكل من التحريض بهذا الاتجاه اتجاه الفلسطيني من أجل إخفاء حقيقة ما يجري بداخل الكيان من مشاكل بين التعددية الصهيونية على المستوى الاعلامي والسياسي ضمنا، ويتجلى هذا الأمر من خلال التحريض الكمية الكبيرة منه وبث الاخبار ومحاولة ايجاد مشاكل لها علاقة مباشرة بالفلسطيني من خلال الدعوة الى قتله.

نناقش في برنامج "غياهب الكيان"، موضوع الواقع المتأزم داخل الكيان الاسرائيلي والذي يشهد عودة للاحتجاجات في الشوارع رغم استمرار الاتصالات بين الحكومة والمعارضة لحل الأزمة.

وتطرق برنامج"غياهب الكيان" الى ارتفاع وتيرة التحريض على العنف ضد الفلسطينيين في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الصهيونية.

وبحث برنامج"غياهب الكيان ، في العنصرية والتمييز الذي هو ديدن سياسة الصهاينة منذ اغتصاب فلسطين، وما زال حيث أن وتيرة التحريض ضد الفلسطينيين في وسائل الاعلام ومواقع التواصل زادت هذه السنة بشكل ملحوظ.

ويلقي البرنامج الضوء على على الخلاف الكبير في الكيان حول قانون التجنيد الجديد والذي يعفي الحريديم من الخدمة الالزامية.

ويتمحور البرنامج حول موضوع عودة الزخم للاحتجاجات في الشوارع ضد حكومة نتنياهو مع استعادة نغمة حرب الاخوة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

مواجهات واعتداءات للاحتلال ومستوطنيه في الضفة

رئيسي وسلطان عمان يبحثان وحدة الصف الاسلامي ضد الاعتداءات الإسرائيلية

وليد الدقة وخضر عدنان يصارعان الموت في زنازين الاحتلال

الاحتلال يعلن سقوط مُسيّرة داخل الأراضي السورية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مأساة جديدة في اليمن.. ضحايا بالعشرات في تدافع بصنعاء

يوم الجمعة في ايران..متم لشهر رمضان المبارك والسبت اول أيام شوال

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 20-04-2023

إرتفاع وتيرة التحريض ضد الفلسطينيين والواقع المتأزم داخل الكيان الاسرائيلي

هذه الدول اعلنت يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

مفتي القدس يعلن موعد أول أيام عيد الفطر 2023 في فلسطين