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أنت المراسل.. أهم الأحداث بعدستك +فيديو

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

يسعدنا في قناة العالم الاخبارية أن نستقبل مشاركاتكم وفعالياتكم أو أي أحداث مهمة لکم وإرسالها لنا لنشرها عبر برنامجكم "هاشتاغ" وكذلك عبر موقع القناة، مع حفظ كافة الحقوق الخاصة بكم، وهذه مشاركتكم في انت المراسل.

العالم - أنت المراسل

نحن بانتظار الفيديوهات والصور التي ترسلونها لبرنامج هاشتاغ من اي مكان كنتم.

نلفت عنايتكم للنقاط التالية عند إرسال المواد:

1. أن تكون المادة المصورة خاصة بكم.

2. أن يكون التصوير بجودة قابلة للنشر وأن يكون الهاتف المحمول عند التصوير بشكل أفقي.

3. أن توافق على حقنا بنشرها مع ذكر المصدر.

4. ذكر المعلومات المطلوبة أثناء التصوير مع ذكر الزمان والمكان.

يرجى ذكر رقم الهاتف في حال الحاجة للاستفسار أكثر حول مشاركتكم.

إرسال مقطع الفيديو مع ذكر جملة "أرسل مقطع الفيديو هذا لزاوية "أنت المراسل في قناة العالم الإخبارية" يجعل خبرك أكمل.

يمكنكم إرسال مشاركاتكم عبر:

البريد الإلكتروني:

alalamhashtaga@gmail.com

أو عبر تويتر:

alalamhashtag@

رقم الواتساب، والتلغرام:

00989301119561

صفحة الإنستغرام:

alalamhashtaga

يمكنك مشاهدة الفقرة عبر صفحاتنا المذكورة أعلاه وكذلك عبر رابط الفقرة على التلغرام:

https://t.me/alalamhashtag

ننتظر مشاركاتكم بفارغ الصبر لتكونوا أنتم صانعي الحدث..

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