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سيئول تلعن أنها لا تزود كييف بالسلاح من أجل إستقرار العلاقات مع روسيا

سيئول تلعن أنها لا تزود كييف بالسلاح من أجل إستقرار العلاقات مع روسيا
الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال مصدر في مكتب رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، صباح اليوم الخميس، إن سيئول لا تزود كييف بالأسلحة من أجل استقرار العلاقات مع روسيا.

العالم - أسيا و الباسفيك

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلاً عن المسؤول في إدارة الرئيس: "لا يوجد قانون في التشريعات الكورية يمنع تزويد دولة متحاربة بالأسلحة، ولا يوجد بند في تعليمات وزارة الخارجية يمنع تقديم المساعدة العسكرية لدولة تواجه مشكلات. ولكننا لا نفعل ذلك لأن كوريا الجنوبية يجب أن تدير علاقاتها مع روسيا بشكل مستقر، في حين أنها تدعم بقوة المجتمع الدولي لحماية حرية مواطني أوكرانيا".

وأمس الأربعاء، توقع الرئيس الكوري الجنوبي موقفًا مختلفًا وقال إنه في حالة حدوث موقف في أوكرانيا "لا يمكن للمجتمع الدولي قبوله"، فإنه سيصعب على سيول الإصرار على تقديم مساعدة إنسانية أو مالية لكييف فقط، مما يدل على تخليه للمرة الأولى عن إمكانية تقديم مساعدة عسكرية لنظام زيلينسكي.

وقالت إدارة الرئيس بعد ذلك إن موقف الحكومة بشأن توريد الأسلحة لأوكرانيا لا يزال ثابتاً، وأن تصريحات الرئيس تحمل طابع "افتراضي".

والعام الماضي، أرسلت موسكو مذكرة إلى دول حلف الناتو بسبب تزويد السلطات الكييفية بالأسلحة. وكان وزير الخارجية سيرجي لافروف يشير إلى أن أي شحنات أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفًا قانونيًا للجيش الروسي.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي إلى أن ضخ أسلحة إلى أوكرانيا من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

وصباح اليوم، حذرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الشؤون الخارجية، ماريا زاخاروفا، من أن إمدادات الأسلحة إلى كييف، بغض النظر عن مصدرها، بما في ذلك كوريا الجنوبية، تُعتبر عملاً معادياً صريحاً ضد روسيا.

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سيئول تلعن أنها لا تزود كييف بالسلاح من أجل إستقرار العلاقات مع روسيا