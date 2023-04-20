شاهد.. أجواء مدينة أهواز عشية عيد الفطر

العالم - مراسلون

عشية عيد الفطر السعيد تشهد أهواز حركة تسوق غير مسبوقة، مکتظه الشوارع والأسواق بالزبائن الذين يقصدون محلات الألبسة، و الحلویات و المکسرات و لوازم العید.

وسط مشاعر الابتهاج بقرب حلول عيد الفطرالمبارك يتواجدون المتسوقين قبل وبعد الافطار بشراء احتياجات اسرهم وخصوصا الاطفال الذين ينتظرون العيد بفارغ الصبر.

امتلأت الاسواق التجارية في محافظة عجلون بالمتسوقين الذين يتواجدون بعد الافطار بشراء العديد من النساء والرجال يتجهون إلى شراء الزي العربي التقليدي،الذي يعد جزءا لا يتجزأ من التراث الثقافي للمحافظة، من أجل ارتدائه خلال الزيارات المتبادلة بين المعارف و الأصدقاء في عيد الفطر المبارك.

حركة التسوق التي تعقب الافطار، تضفي أجواء من السرور والمتعة لأصحاب المحال التجارية والعوائل وتحدیدا للاطفال التی تشكل جزءا من الصورة الجميلة للعيدالمرسومة في الأذهان والمتواترة من جيل لآخر.

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