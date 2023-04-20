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بينهم صحفي..اعتقال 17 فلسطينيا في الضفة والقدس المحتلة+ فيديو

الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس، حملة إعتقالات في الضفة الغربية ، حيث إعتقلت 17 مواطنا فلسطينيا، بينهم صحفي.

العالم - فلسطين

ففي طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حازم فتحي قرعاوي، من مخيم نور شمس، شرق المحافظة.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عوض رضوان أبو الرب من قرية جلبون، شمال شرق جنين، والأسير المحرر محمد طاهر زغيبي، من بلدة كفردان، غرب المدينة.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال محمد عمار فريد عيسى، من قرية سالم، وزيد عبد اللطيف حسين، من قرية دير الحطب، شرق نابلس.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خضر سمرين، من منطقة باب العامود في القدس المحتلة، واقتحمت حي رأس شحادة في منطقة ضاحية السلام واعتقلت شابا، كما اقتحمت مخيم شعفاط واعتقلت أحد الشبان.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي أسامة العيسة (60 عاما)، ونجله جمال (26 عاما)، وعدي فتحي عياد (32 عاما)، وفادي علي عياد (30 عاما)، ومحمد علي مصلح (19 عاما)، وأحمد اسعد الصيفي (26 عاما)، ومحمد وهيب الحيح (27 عاما)، من مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال حسام قاسم (45 عاما)، من قرية عارورة، شمال غرب رام الله، وآدم سليمان (20 عاما)، من قرية بيت عور التحتا، غرب المدينة.

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