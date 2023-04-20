الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣
١٢:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

القبض على عنصرين ارهابيين وضبط 224 قطعة سلاح جنوب شرق ايران

القبض على عنصرين ارهابيين وضبط 224 قطعة سلاح جنوب شرق ايران
الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

تمكنت قوات مقر "القدس" التابع لحرس الثورة الاسلامية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران من تفكيك عصابات لتهريب السلاح وضبط 224 قطعة سلاح حربي والقبض على عنصرين ارهابيين.

العالم-إيران

ونقلا عن العلاقات العامة والاعلام بمقر "القدس" التابع للحرس الثوري ، تمكن كوادر المقر من تفكيك عصابات شريرة وارهابية في الأيام الماضية خلال سلسلة اجراءات استخبارية وعملياتية.

وتابع التقرير: ان قوات المقر تمكنت من خلال تفكيك عصابة لتهريب الاسلحة والاعتدة في جنوب شرق البلاد من ضبط 154 قطعة سلاح وكميات كبيرة من الذخيرة ، وتم اعتقال وتسليم اثنين من العناصر البارزة في هذه العصابة للسلطات القضاية المختصة.

واضاف: قام كوادر الاستخبارات في المقر بتفكيك شبكة أخرى لتهريب الأسلحة الحربية إلى داخل البلاد وضبطوا 70 قطعة سلاح من هذه العصابة واعتقال 2 من عناصرها واللذين تم تسليمهما للسلطات القضائية.

كما تمكنت قوات فيلق "سلمان" للحرس الثوري في سيستان وبلوشستان من القبض على عنصرين من زمرة "جيش الظلم" (ما تسمى بـ جيش العدل) الإرهابية حين تسللهما الى البلاد وتم تسليمهما للسلطات القضائية.

روابط ذات صلة

شاهد.. أجواء مدينة أهواز عشية عيد الفطر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"روبرت كيندي" يعلن خوضه رسميا في سباق الانتخابات الرئاسية 2024 بأمريكا

القبض على عنصرين ارهابيين وضبط 224 قطعة سلاح جنوب شرق ايران

الأسد يتلقى مزيداً من برقيات التهنئة من قادة ورؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة عيد الجلاء

الصحة العالمية: ارتفاع الضحايا بالسودان الى 330 قتيلا ونحو 3200 جريح

المقداد يناقش مع دبلوماسي روسي التطورات الجيوسياسية في العالم

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. تداعيات إعتقال الغنوشي على أزمة تونس