القبض على عنصرين ارهابيين وضبط 224 قطعة سلاح جنوب شرق ايران

العالم-إيران

ونقلا عن العلاقات العامة والاعلام بمقر "القدس" التابع للحرس الثوري ، تمكن كوادر المقر من تفكيك عصابات شريرة وارهابية في الأيام الماضية خلال سلسلة اجراءات استخبارية وعملياتية.

وتابع التقرير: ان قوات المقر تمكنت من خلال تفكيك عصابة لتهريب الاسلحة والاعتدة في جنوب شرق البلاد من ضبط 154 قطعة سلاح وكميات كبيرة من الذخيرة ، وتم اعتقال وتسليم اثنين من العناصر البارزة في هذه العصابة للسلطات القضاية المختصة.

واضاف: قام كوادر الاستخبارات في المقر بتفكيك شبكة أخرى لتهريب الأسلحة الحربية إلى داخل البلاد وضبطوا 70 قطعة سلاح من هذه العصابة واعتقال 2 من عناصرها واللذين تم تسليمهما للسلطات القضائية.

كما تمكنت قوات فيلق "سلمان" للحرس الثوري في سيستان وبلوشستان من القبض على عنصرين من زمرة "جيش الظلم" (ما تسمى بـ جيش العدل) الإرهابية حين تسللهما الى البلاد وتم تسليمهما للسلطات القضائية.