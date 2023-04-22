دول أجنبية تبدأ إجلاء رعاياها من السودان وسط استمرار القتال

العالم - خاص بالعالم

عدد من الدول العربية والاجنبية اعلنت انها تسابق الزمن لإجلاء رعاياها مطالبة الجيش السوداني وكذلك قوات الدعم السريع بالعمل معها من اجل تسهيل عملية الاجلاء.



وكالعادة تسابقت الاطراف المتحاربة على الترحيب بالفكرة واعلن الطرفين المتصارعين تسهيل مهمة الاجلاء حيث قال الجيش السوداني في بيان انه وافق على تسهيل وتأمين إجلاء رعايا عدد من الدول ودبلوماسييها وانه تم إجلاء البعثة السعودية برا إلى بورتسودان ومنها إلى بلادهم.



وشدد الجيش على انه سيواصل عملية الاجلاء عبر بورتسودان وانه يتم تأمين مغادرة بعض البعثات الاخرى مشددا على ان أمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين ستجلي دبلوماسييها ورعاياها من السودان وانه سيتم التنسق على ذلك فورا.

هذا بينما اعلن قائد قوات الدعم السريع موافقته على فتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة جزئيا لتمكين الدول الشقيقة والصديقة التي تود إجلاء رعاياها من مغادرة البلاد بسلام حسب وصفه.



الى ذلك قالت السعودية انها ارسلت خمس سفن حربية الى مؤانىء السودان وانها نقلت عدد من رعايها ودبلماسييها مع بعض رعايا ودبلوماسي بعض البلدان الاخرى وان السفن تقوم بعملية الاجلاء ونقل الرعايا الى ميناء جدة وان هناك العشرات وصولوا الى جدة.

هذا واعلنت دول عربية وغربية واسيوبة منها بريطانيا والاردن ومصر والعراق واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول الاخرى بداها عملية الاجلاء لرعايها وذلك بالتنسيق مع بعض الدول الصديقة والقريبة من السودان.

هذا بينما قالت السفارة الأمريكية في الخرطوم إن إجلاء الرعايا الأمريكيين من السودان ليس آمنا حاليا وان قوافل كبيرة من الرعايا الاجانب تغادر الخرطوم نحو بورتسودان لكنها غير قادرة على تقديم مساعدة لهم، حسب بيان السفارة بينما قالت وزارة الخارجية الامريكية ان عملية اجلاء رعاياها قد لا يكون قريبا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...