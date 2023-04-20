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الأجندة الثنائية لعام 2023 على طاولة المناقشات بين روسيا والصين

الأجندة الثنائية لعام 2023 على طاولة المناقشات بين روسيا والصين
الخميس ٢٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

ناقش السفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف ونائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو تشو جدول الأعمال الثنائي القادم لهذا العام.

العالم - روسيا

وذكرت السفارة الروسية - وفق لما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس - أن "السفير الروسي لدى الصين إيجور مورغولوف التقى مع نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو شو حيث بحثا التفاعل الثنائي المقرر هذا العام".

واستعرض الجانبان تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الرئيسين الروسي فيلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ، التي تم التوصل إليها في مارس عقب قمة في موسكو "بما في ذلك قضايا تعزيز التعاون العملي الروسي الصيني".

وأضافت السفارة الروسية أنه "خلال التبادلات حول القضايا المدرجة على جدول الأعمال الدولي، تم التأكيد على الالتزام المتبادل بمواصلة تعزيز التنسيق الثنائي في الشؤون العالمية".

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