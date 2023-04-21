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ما هي الكمية المسموح بها لكعك العيد؟

ما هي الكمية المسموح بها لكعك العيد؟
الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

حذرت وزارة الصحة المصرية من الإفراط في تناول الكعك والبسكويت خلال عيد الفطر، إذ أوضحت أن كثرة تناوله يؤثر بالسلب على الجهاز الهضمي، وذلك عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك». 

العالم - منوعات

وأوضحت الوزارة، أن جسم الإنسان يحتاج إلى 1600 لـ2000 سعر حراري، ولا بد من تناول الكعك بكميات معتدلة، ويفضل أن تكون من كعكة إلى اثنتين فقط على مدار اليوم.

وأشارت إلى أنه في حال تناول المزيد لابد من تناول البسكويت، حيث أنه كما ذكر أقلهم في السعرات الحرارية، ولا يسبب أي مشكلات للجهاز الهضمي.

ومن جهة أخرى، قال الدكتور سيد حماد، أستاذ مساعد التغذية بالمعهد القومي للتغذية، إنه عند تحضير الكحك يجب مراعاة نسبة وكمية الدهون ووضع كميات معتدلة.

وأضاف أن الكحك الذي يحتوي على نسبة قليلة من السكر والدهون تكون أفضل بشكل كبير ويستبدل فيها باستخدام المكسرات التي تعد مصادر جيدة للدهون، لافتا إلى أن الإعداد الجيد للكحك يعد بمثابة المفتاح للاستهلاك ومع الإعداد الجيد وتقنين نسبة الكميات من تناول الكحك سيتم توزيعها بشكل صحيح على مدار الأيام، وشدد على عدم استغلال وقت العيد والإفراط في تناول أكل الكعك بنسب كبيرة طوال اليوم.

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