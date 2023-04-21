7 معلومات يمكن أن تكشفها حالة شعرك عن صحتك

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1. الشعر الجاف: فقد يرجع ذلك إلى عوامل مثل التعرض المفرط للحرارة أو التصفيف الزائد، ولكن النظام الغذائي قد يكون أيضا أحد العوامل الرئيسية لجفاف الشعر.وإذا كنت لا تأكل ما يكفي من الأطعمة الغنية بالبروتين، فقد يصبح الشعر ضعيفا وجافا وهشا.

2. شعر باهت، يمكن أن يكون سبب الشعر الباهت هو نقص بعض العناصر الغذائية الخاصة.لكن بعض التعديلات الغذائية يمكن أن تحدث فرقا كبيرا.وينصح لولا بالموز و البطاطا الحلوة.

3. تساقط الشعر أو ترققه يمكن أن يكون نقص الحديد سببًا لتساقط الشعر وترققه. وسيؤدي تناول اللحوم الحمراء والأسماك والدجاج إلى تحسين مستويات الحديد، ومع ذلك، إذا كنت نباتيا، فيجب عليك دمج المزيد من الأطعمة مثل الخضار الورقية بما في ذلك السبانخ واللفت والبروكلي والمزيد من البقول والعدس".

ويمكن أيضا اعتماد مكملات الحديد. ولتعزيز امتصاص الحديد.

4. الشعر التالف يحتاج إلى الفيتامينات والمعادن لحماية بصيلات الشعر من التلف وتعزيز نمو الشعر أيضا. و"التوتيات أغذية خارق للشعر"، لأنها غنية بمضادات الأكسدة وفيتامين C ويمكن أن تساعد في امتصاص الكولاجين والحديد.

والكولاجين هو بروتين يشارك بشكل أساسي في الشعر والجلد والأظافر والعضلات والغضاريف وهيكل العظام.

ومع تقدمنا في العمر، تنخفض مستويات الكولاجين بشكل طبيعي، لذلك من المهم الحفاظ على نظام غذائي صحي.

وتنصح لولا بتناول التوت البري والفراولة والتوت. وتقول: "زبدة الفول السوداني وبذور الكتان والجوز والأفوكادو هي أيضا إضافات رائعة لأنها تحتوي على أطنان من الزيوت والفيتامينات الصحية التي ستساعد في تغذية الشعر وتمنعه من الجفاف".

5. فروة الرأس الجافة فإن إضافة المزيد من الأحماض الدهنية الأساسية إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في الحفاظ على تغذية فروة الرأس وترطيبها. مثل الأسماك الدهنية الغنية بأوميغا 3، مثل السردين والماكريل والسلمون المرقط.والمصادر النباتية مثل بذور عباد الشمس واليقطين الغنية بالزنك قد تكون مفيدة أيضا.

6. الشعر الرمادي المبكر

إذا شعرت أن الشيب أصابك في وقت مبكر جدا، فإن هناك بعض أوجه القصور التي يمكن أن تكون مسؤولة عن ذلك، على غرار نقص فيتامين B6 B12، البيوتين، وفيتامين D وفيتامين E.

وتقول لولا: "أود أن أقترح تناول المزيد من الأطعمة المضادة للأكسدة مثل الفواكه والخضروات الطازجة جنبا إلى جنب مع الأطعمة الغنية بالفيتامينات بما في ذلك المأكولات البحرية والبيض والشاي الأخضر والسلمون والبذور والمكسرات واللحوم الحمراء والجبن".

ومع ذلك، قد يكون التاريخ العائلي السبب وراء ظهور الشيب مبكرا لدى البعض.

7. تساقط الشعر المفاجئ

يمكن أن يكون نقص التغذية هو السبب في تساقط الشعر المفاجئ. ويمكن أن تكون الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة منخفضة جدا من البروتين والحديد وبعض الفيتامينات عاملا مساهما.

وتشرح لولا: "قد تكون فكرة جيدة أن ترى طبيباً لطلب فحص الدم للتحقق من وجود نقص غذائي، ثم النظر في زيادة مستويات معينة من الفيتامينات بمساعدة مكمل غذائي".

وقد يكون الإجهاد أيضا هو السبب، لذا حاول ممارسة أساليب تخفيف التوتر يوميا، مثل التمارين المنتظمة والتأمل.