فوائد الجرجير المذهلة: تعرف على هذا الكنز

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فوائد الجرجير لتخفيف الالتهاب

أظهرت دراسة حديثة أنّ الجرجير كان جزءاً لا يتجزأ من الخضروات الورقية المضادة للالتهاب، وبخاصة لمن يعانون من التهاب المفاصل الرماتودي. وذلك، بسبب احتوائه على isothiocyanates و carbinol-3، مما يجعله قادراً على تخفيف الالتهاب في الجسم.

فوائد الجرجير لإنقاص الوزن

يساعد الجرجير في فقدان الوزن، فهو ذات سعرات حرارية منخفضة حيث يحتوي كل 100 غرام منه على 25 سعرة حرارية فقط. بالإضافة، إلى أنّه غني بالألياف والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم. لذلك، فإن تناوله بانتظام سيساعدك في خسارة الوزن الزائد بطريقة صحية.

من فوائد الجرجير أنه يزيل سموم الجسم

أهم فوائد الجرجير تشمل قدرته على تقوية المناعة والحفاظ على صحة الكبد الذي يفكّك السموم لمساعدة الجسم على التخلص منها. وذلك، بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة، الكلوروفيل وفيتامين (ج)، وهي عناصر تعمل على تحييد الجذور الحرة، المعادن المضرة والمواد الكيميائية التي تدخل إلى جسمك من خلال الأطعمة. تساعدك هذه الخاصية في الحصول على جسم سليم خالٍ من السموم.

فوائد الجرجير لتحسين النظر

يمنع الجرجير مشاكل البصر مثل ضعف الرؤية الليلية والضمور البقعي. وذلك، بسبب احتوائه على خصائص تعيد تدوير اللوتين والزياكسانتين، وهما عنصران غذائيان يحميان سطح العين. كما يحتوي على البيتاكاروتين الذي يزيل الجذور الحرة التي تضر بشبكية العين. فضلاً عن الأوميغا 3 الذي يعمل كمادة مضادة للأكسدة تقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

فوائد الجرجير لتعزيز صحة الجهاز الهضمي

أبرز فوائد الجرجير أنّه يقلّل التوتر والالتهاب، مما يجعله مفيداً لصحة الجهاز الهضمي وصحة القولون. ويساعد احتوائه على المغنيسيوم وفيتامين (ج) في حل مشاكل عسر الهضم. بالإضافة إلى أنّه غني بالألياف والعناصر الغذائية التي تساعد في تحسين الحركة المعوية والتخلص من الإمساك.

فوائد الجرجير لصحة العظام

يساعد الجرجير في تسريع عملية الشفاء من إصابات العظام وهشاشتها بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم، حيث يوفّر كل 100 غرام منه 160 مغم من الكالسيوم. بالإضافة، إلى احتوائه على فيتامين K الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم وتجديد العضلات ومنع تجلط الدم.