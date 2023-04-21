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هل سيكون العيد عند اليمنيين عيدين ولماذا؟ 

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:١٩ بتوقيت غرينتش

تعظيما لشعائر الله، احيا اليمنيون شعائر عيد الفطر المبارك مع استمرار العدوان والحصار على مدى تسع سنوات، مؤكدين ثباتهم وصمودهم مهما اشتدت الازمات وتفاقمت المعاناة، وان أجواء العيد والمناسبات التي يحيّونها تزيدهم قوة. 

ويرى اليمنيون أن العيد سيكون عيدين بالانتصار وتحقيق السلام المشرف على إثر المحادثات الأخيرة في صنعاء حيث ارتفعت الآمال والتطلعات في الشارع اليمني نحو إنهاء العدوان ورفع الحصار وتخفيف المعاناة الإنسانية في البلاد.

مشاعر الأخوة والتسامح ومظاهر الفرحة واضحة هنا فخروج الجميع بحلة العيد والتوجه لاداء طقوسهم العيدية يؤكد رغبة اليمنيين في العيش بسلام كبقية شعوب العالم.

زيارة رياض الشهداء والمتنزهات وصلة الارحام والتمتع بأجواء العيد تعد جزءاً من البرنامج العيدي لدى اليمنيين في لوحة إنسانية تطغى على مظاهر الدمار وتداعيات الحرب والحصار.

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شاهد بالفيديو.. هل سيكون العيد عند اليمنيين عيدين ولماذا؟ 

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