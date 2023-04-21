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قاليباف يهنئ رؤساء الدول الإسلامية بعيد الفطر

قاليباف يهنئ رؤساء الدول الإسلامية بعيد الفطر
الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٠٨ بتوقيت غرينتش

هنأ رئيس مجلس الشورى الاسلامي الإيراني نظرائه ومسلمي العالم بحلول شهر شوال وعيد الفطر في رسالة إلى رؤساء برلمانات الدول الإسلامية.

العالم _ إيران

وجاء في رسالة محمد باقر قاليباف: يسعدني أن أقدم خالص التهاني لزملائي المحترمين بمناسبة قدوم شهر شوال المكرم وعيد الفطر.

وأكد رئيس المجلس الشورى الإسلامي في هذه الرسالة: أتمنى أن يكون هذا العيد المبارك تعبيراً عن وحدة المسلمين وتعاطفهم ولغتهم المشتركة ورمزاً لسلطة وعظمة العالم الإسلامي، ربنا يقرّب قلوب المسلمين من بعضهم البعض ويثبّت خطواتهم على طريق بلوغ مقاصد الإسلام السامية.

وأضاف: "بالتأكيد ستكون الأمة الإسلامية قادرة على تدمير الکیان الصهيوني وتحقيق المثل الإسلامية السامية وخاصة حرية القدس الشريف، بتضامن عميق ووحدة عملية".

و في هذه الرسالة ، دعا قاليباف الله تعالى الكرامة والفخر لجميع المسلمين في العالم.

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