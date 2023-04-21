الصحة الإيرانية: تسجيل 354 إصابة و 23 وفاة جديدة بكورونا

العالم _ إيران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الجمعة، انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفقا لمعايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و 605 ألفا و 784 إصابة مؤكدة.

واشار التقرير إلى تسجيل 23 وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 145 ألفا و 962 حالة وفاة.

وأوضحت أنه من الأمس حتی اليوم وبناءً على معايير تشخيصية نهائية، تم ادخال 207 مصابا من بين المرضى الجدد الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت ان 703 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و 520 الفا و 805 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 12 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 61 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) و 270مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و105 مدن في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).