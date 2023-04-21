العالم- الأميرکيتان

وقال الضابط الأمريكي في مقابلة مع قناة "غودغين فريدم" على "يويتوب"، عند سؤاله عما إذا كانت السلطات الأمريكية والرئيس الأمريكي جو بايدن على وجه الخصوص على علم بأن “زيلينسكي”، إنه على يقين بنسبة 100% على أن ذلك هو الحال.

وتابع ريتر: "نعم، وهم (سلطات واشنطن) يسهلون ذلك. هذا هو ثمن ممارسة الأعمال التجارية في أوكرانيا. إنهم يعرفون ذلك، وبالتالي لا يريدون السماح بعمليات التفتيش والتدقيق".

وبحسب الضباط الأمريكي، فإن الوضع سيء للغاية لدرجة أن واشنطن اضطرت لإخفاء كل تفاصيل المساعدة العسكرية والمالية لنظام كييف، وبخلاف ذلك انكشفت حقيقة وجود نقص بالمعدات والمال.

وخلص الضابط الأمريكي إلى أنه إذا ظهرت هذه الحقيقة، "فلن يرغب الأمريكيون في مواصلة دعم نظام كييف".