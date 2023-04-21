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الجيش السوداني يوافق على هدنة لمدة ثلاثة ايام

الجيش السوداني يوافق على هدنة لمدة ثلاثة ايام
الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم الجمعة، الموافقة على هدنة لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من اليوم.

العالم- أفريقيا

وقال بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة: "وافقت القوات المسلحة على هدنة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 21 أبريل لتمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر، وانسياب الخدمات الأنسانية".

وأضاف: "تأمل القوات المسلحة أن يلتزم المتمردون بكل متطلبات الهدنة ووقف أيتحركات عسكرية من شأنها عرقلتها".

وأكدت القوات المسلحة السودانية، في وقت سابق، أنها توافق على مقترح الأمم المتحدة بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية.

ويشهد السودان اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.

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