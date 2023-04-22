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معظم الأمريكيين يعارضون ترشح بايدن وترامب لانتخابات الرئاسة

معظم الأمريكيين يعارضون ترشح بايدن وترامب لانتخابات الرئاسة
السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

أظهرت نتائج استطلاع للرأي في الولايات المتحدة أن معظم الأمريكيين يرفضون ترشح الرئيسين الحالي جو بايدن، والسابق دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة 2024.

العالم - الأميرکيتان

وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته وكالة "أسوشيتد برس" بالتعاون مع مركز NORC للأبحاث، فإن 73% من الأمريكيين بشكل عام و52% من الديمقراطيين لا يريدون ترشح بايدن للرئاسة في 2024.

وعارض 70% من الأمريكيين و45% من الجمهوريين ترشح دونالد ترامب للرئاسة مجددا.

وفي الوقت ذاته، وافقت أغلبية المشاركين في الاستطلاع على تأييد بايدن أو ترامب في الانتخابات المقبلة في حال ترشيح الحزبين الديمقراطي والجمهوري لكل واحد منهما.

وقال 41% من الديمقراطيين إنهم سيؤيدون بايدن في حال فوزه في الانتخابات الحزبية التمهيدية، وقال 40% آخرين إنهم قد يؤيدونه، فيما رفض تأييده 19% من الديمقراطيين.

أما دونالد ترامب، فقال 49% من الجمهوريين أنهم سيؤيدونه بالتأكيد، و22% إنه من المحتمل أن يؤيدوه في حال فاز في الانتخابات الحزبية التمهيدية.

وجرى الاستطلاع خلال الفترة بين 13 و17 أبريل الجاري، وشمل 1230 أمريكيا فوق سن الـ 18 سنة. وتقدر نسبة الخطأ بـ 3.9%.

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معظم الأمريكيين يعارضون ترشح بايدن وترامب لانتخابات الرئاسة

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