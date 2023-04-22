بالفيديو.. المغرب تكتسي البهجة بعيد الفطر السعيد

العالم – المغرب

الأسواق التقليدية بالعاصمة المغربية الرباط ترتدي ثوباً جديداً.. بضع ساعات تفصل الرباطيين والمغاربة قاطبة عن عيد فطر ينتظر له بفارغ الشوق.

بعد انقضاء أيام رمضان المبارك يحل الضيف البهيج بصورة المعهودة.. الحلويات التقليدية بكل تصانيفها معروضة.. فهي طقس بارز موروث عبر الأجيال.

وتقول مواطنة شاغلة في مجال صناعة وتسويق الحلويات إن "عيد الفطر معروف بالحلوى، وهو العيد الوحيد الذي تكون فيه الحلوى ضرورية.. وأن تعيد بالحلوى المغربية بجميع انواعها."

الغالبية يقبلون على الحلويات في المتاجر، بينما تختار بعض الأسر صنعها في البيت.

محلات الألبسة التقليدية هي الأخرى تعيش على إيقاع رواج لا يجدون نظيره إلا في مناسبة كهذه.

فالعيد ليس مأدبة فقط بل بالأزياء الجديدة يتباهى الصغار في الحواري.. وللكبار أيضا نصيب.. حيث الجلباب التقليدي المطرز والخف الجلدي المعروف محليا بـ"البلغى".

ويقول بائع للأزياء التقليدية المغربية: "لدينا الزي المغربي هو القفطان.. يكون الإقبال عليها من الناس.. يخرجون بها إلى الجوامع ونهار عيد الفطر، ويزورون الأحباب."

وليس كغيرة من الأيام.. يوم بهجة وألفة ودفىء يتقاسمها المغاربة.. تكثر فيه الزيارات والتحايا والتبريكات.. من أقصى زاوية في المطبخ إلى أفسح أركان البهو.. أفراح كبيرة هي لعيد يدعى بالصغير عاميا.

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