السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣
٠٥:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. المغرب تكتسي البهجة بعيد الفطر السعيد

السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

المغرب (العالم) 2023.04.22 - يحتفل المغرب اليوم بعيد الفطر المبارك، وأقيمت صلاة العيد في مختلف أنحاء البلاد، وسط أجواء تحتفي بالموروث من عادات وتقاليد.

العالم المغرب

الأسواق التقليدية بالعاصمة المغربية الرباط ترتدي ثوباً جديداً.. بضع ساعات تفصل الرباطيين والمغاربة قاطبة عن عيد فطر ينتظر له بفارغ الشوق.

بعد انقضاء أيام رمضان المبارك يحل الضيف البهيج بصورة المعهودة.. الحلويات التقليدية بكل تصانيفها معروضة.. فهي طقس بارز موروث عبر الأجيال.

وتقول مواطنة شاغلة في مجال صناعة وتسويق الحلويات إن "عيد الفطر معروف بالحلوى، وهو العيد الوحيد الذي تكون فيه الحلوى ضرورية.. وأن تعيد بالحلوى المغربية بجميع انواعها."

الغالبية يقبلون على الحلويات في المتاجر، بينما تختار بعض الأسر صنعها في البيت.

محلات الألبسة التقليدية هي الأخرى تعيش على إيقاع رواج لا يجدون نظيره إلا في مناسبة كهذه.

فالعيد ليس مأدبة فقط بل بالأزياء الجديدة يتباهى الصغار في الحواري.. وللكبار أيضا نصيب.. حيث الجلباب التقليدي المطرز والخف الجلدي المعروف محليا بـ"البلغى".

ويقول بائع للأزياء التقليدية المغربية: "لدينا الزي المغربي هو القفطان.. يكون الإقبال عليها من الناس.. يخرجون بها إلى الجوامع ونهار عيد الفطر، ويزورون الأحباب."

وليس كغيرة من الأيام.. يوم بهجة وألفة ودفىء يتقاسمها المغاربة.. تكثر فيه الزيارات والتحايا والتبريكات.. من أقصى زاوية في المطبخ إلى أفسح أركان البهو.. أفراح كبيرة هي لعيد يدعى بالصغير عاميا.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

إقامة صلاة عيد الفطر بالعاصمة طهران بإمامة قائد الثورة الإسلامية

الجالية العربية في تركيا تحتفل بعيد الفطر المبارك

دول عربية وإسلامية تحتفل بعيد الفطر وإقامة الصلاة

هل سيكون العيد عند اليمنيين عيدين ولماذا؟ 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

استهداف قوات الاحتلال في جبل جرزيم بنابلس

ارتفاع ضحايا القصف السعودي على شدا إلى شهيدين وأربعة جرحى

الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة ونهب الثروات السورية

شاهد.. صلاة عيد الفطر المبارك في كربلاء والنجف الاشرف

العودة العربية لسوريا والرفض الامريكي للخطوة

بالفيديو.. المغرب تكتسي البهجة بعيد الفطر السعيد