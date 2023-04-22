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اليابان تتأهب لاحتمال سقوط صاروخ كوري شمالي فوق أراضيها

اليابان تتأهب لاحتمال سقوط صاروخ كوري شمالي فوق أراضيها
السبت ٢٢ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

رفع الجيش الياباني، اليوم السبت، حالة التأهب لاحتمال سقوط صاروخ كوري شمالي فوق الأراضي اليابانية، من المقرر إطلاقه حاملا أول قمر صناعي للتجسس.

العالم - أسيا والباسفيك

وذكرت وكالة "كيودو"، أن وزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا، أمر قواته للتأهب لاحتمال سقوط صاروخ كوري شمالي على أراضي البلاد، من المنتظر أن يحمل أول قمر صناعي للتجسس تطلقه بيونغ يانغ.

كما نقلت الوكالة، عن مصادر حكومية، أن الجيش الياباني سينشر منظومات الدفاع الجوي الأمريكية الصنع "باتريوت" (Patriot) وسفينة مدمرة مجهزة بنظام إيغيس (Aegis) المضاد للصواريخ.

وأضاف أحد المصادر: "سنقوم باستعدادات تجعلنا قادرين على الرد على تطور قد يتسبب في إلحاق الضرر باليابان".

وأعلن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الأربعاء الماضي، أن بلاده انتهت من تطوير أول قمر صناعي للتجسس العسكري، وأنه أمر المسؤولين بالمضي قدما في إطلاقه كما هو مخطط، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية، فإن إنتاج القمر الصناعي قد اكتمل، لكنها لم تذكر تفاصيل بشأن الموعد المقرر للإطلاق.

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اليابان تتأهب لاحتمال سقوط صاروخ كوري شمالي فوق أراضيها

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