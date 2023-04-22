هذه الأحذية لا تناسب مرضى السكري

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وعلل المركز الألماني ذلك بأن مرضى السكري لا يشعرون بالألم في القدم أو يشعرون به على نحو ضئيل بسبب تلفيات الأعصاب أو سوء سريان الدم، وبالتالي غالبا ما يتم اكتشاف الجروح الصغيرة في وقت متأخر جدا.

وقد يترتب على ذلك الإصابة بعدوى تؤدي إلى تقرحات، وقد يصل الأمر في أسوأ الأحوال إلى حد بتر القدم.

ولتجنب هذه المخاطر، أوصى المركز الاتحادي مرضى السكري بحماية أقدامهم من الجروح من خلال ارتداء أحذية مغلقة وذات مقاس مناسب.

كما يتعين على مرضى السكري فحص أقدامهم يوميا بواسطة مرآة مثلا، مع مراعاة سرعة التوجه إلى الطبيب في حال ملاحظة أي جرح صغير.

‫كما يتعين عليهم فحص أقدامهم يوميا بواسطة مرآة مثلا، مع ‫مراعاة سرعة التوجه إلى الطبيب عند ملاحظة أي جرح صغير.