دعوة ايرانية بدعم المقاومة الفلسطينية، وإجلاء الأجانب بعد اشتداد الصراع السوداني

وخلال استقباله كبار المسؤولين وسفراء الدول الاسلامية بمناسبة عيد الفطر، اكد قائد الثورة أن الكيان الاسرائيلي يشهد اليوم انحدارا تدريجيا، مشددا على أن الوضع البائس الذي يعيشه الاحتلال هو نتيجة مقاومة الشباب الفلسطيني .

وفي ملف "بانوراما" الثاني يتناول.. اعلان اطراف الحرب في السودان عن موافقتها على مساعدة الرعايا الاجانب والدبلماسيين على مغادرة البلاد.

وقال الجيش في بيان اَنه سهل وامنِ إجلاء رعايا عدد من الدولِ ودبلوماسييها براً إلى بورتسودان ومنها إلى بلادهم، هذا بينما ابدت القوى السياسية والمدنية في السودان تخوفها من اجلاء الدبلوماسيين قد يؤدي الى تفاقم الصراع والحاق اضرار كبيرة بالمدنيين.



يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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