دول عربية تواصل إجلاء رعاياها من السودان

العالم - السودان

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، بحسب صحيفة "القبس".

وقال الوزير إنه "بناء على توجيهات ومتابعة حثيثة من القيادة السياسية، قامت وزارة الخارجية بتنفيذ عملية طارئة لإجلاء المواطنين الكويتيين العالقين في السودان".

وأكد وزير الخارجية أن جميع المواطنين الراغبين في العودة للكويت وصلوا لمدينة جدة السعودية سالمين.

وأوضح الوزير الكويتي أنه جار العمل في الوقت الحالي على تأمين نقل المواطنين من السعودية إلى البلاد.

هذا وأعلنت السعودية، مساء اليوم السبت، عن إجلاء 157 شخصا من السودان.

وقال بيان لوزارة الخارجية السعودية، إنه تم إجلاء 157 شخصا من السودان، بينهم 91 سعوديا وآخرين من جنسيات مختلفة.

وتابع البيان أنه تم إجلاء 66 شخصا من الكويت وقطر والإمارات ومصر وتونس و7 دول أخرى.

وتدور معارك واسعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل/نيسان الجاري، حيث تحاول كل قوة منهما السيطرة على مجريات الأمور في البلاد التي تعاني من وضع اقتصادي وسياسي صعب، فيما تعمل الأمم المتحدة ودول أخرى على إيقاف الاشتباكات وعودة الطرفين برئاسة البرهان قائد الجيش، وحميدتي قائد قوات الدعم السريع إلى مائدة التفاوض مرة أخرى.

ويشهد السودان منذ أسبوع تقريبا، اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.

وذكر الجيش السوداني في بيان، أن القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تلقى اتصالات من رؤساء عدد من الدول بشأن تسهيل وضمان تأمين إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد.

في السياق أعلن مراسل قناة العالم عن لجوء عشرين الف مواطن سوداني من دارفور الى تشاد بسبب الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال المراسل إن قوى الحرية والتغيير في السودان طالبت بفرض عقوبات على من تسبب في اشعال الحرب بالبلاد.